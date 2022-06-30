توب 5: بوتين يرد على السخرية من ظهوره عاري الصدر.. وبايدن لن يطلب من السعودية زيادة النفط

2022/06/30 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سخرية قادة مجموعة السبع من ظهوره عاري الصدر، إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لن يطلب من ملك السعودية وولي العهد زيادة إنتاج النفط و وصف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "ثورة 30 يونيو" بأنها "لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي مصر"، وتصويت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على حل نفسه..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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