مستشار الكاظمي يوضح آلية عمل حساب مشاريع الاتفاقية الصينية

2022/06/30 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، آلية عمل حساب مشاريع الاتفاقية العراقية - الصينية، فيما أشار إلى أن البنك المركزي يدير الحساب بإشراف شركة تدقيق دولية.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموارد المالية المهمة تراكمت بعد توديعها بحساب مشاريع الاتفاقية الصينية الذي أنشئ بوجب ملحق اتفاق التعاون بين العراق والصين، والذي تودع فيه ايرادات صادرات 100 الف برميل يوميا من النفط الخام العراقي المصدر الى الصين"، مبينا أن "هذه الاموال تخصص لمشاريع الاتفاقية الصينية".وأضاف، أن "عمليات ايداع الاموال والسحب مستمرة من الحساب لمصلحة المشاريع المبرمة ضمن الاتفاقية"، مشيرا إلى أنه "تم إيداع بضعة مليارات دولار في الحساب منذ انشائه، حيث يتم السحب والتسديد باستمرار للمشاريع الملتزم بها مع الصين، وهي مشاريع الكهرباء والمدارس ومطار الناصرية الدولي وغيرها".وذكر صالح أن "الحساب يدار بعناية فائقة من جانب البنك المركزي العراقي، اما العمليات المالية فتدقق من كبرى شركات التدقيق المالي الدولية".

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