شرطة بغداد تعتقل محتالاً يسرق ضحاياه عبر التنويم المغناطيسي

2022/06/30 | 21:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالنصب والاحتيال عن طريق التنويم المغناطيسي ……..بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين يقوم باخذ مبالغ مالية من المواطنين عن طريق التنويم المغناطيسي حيث توجه مواطنين اثنين الاول تم أخذ مبلغ مالي […]

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