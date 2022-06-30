بينها طائرات مسيّرة”.. قوة عسكرية كبيرة لإيقاف نزاع عشائري طاحن شمالي البصرة

2022/06/30 | 21:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، بوصول قوة عسكرية كبيرة منطقة الگرمة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي كان على رأس القوة التي وصلت إلى منطقة الگرمة بقضاء الهارثة شمالي البصرة، لإيقاف نزاع طاحن اندلع بعد مقتل شخصين وإصابة ثالث بين عشيرتي الحمادنة والبطوط”.

وأضاف المصدر، أن “النزاع استخدمت فيه اسلحة متطورة، بينها الطائرات المسيرة، بحسب شهود عيان”، لافتا إلى ان “القوة الأمنية الآن تنتشر في جميع أماكن منطقة الگرمة وطرقاتها، منعاً لتطور النزاع بين الطرفين الذي يعود لسنين ماضية”.

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