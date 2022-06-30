2022/06/30 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، بوصول قوة عسكرية كبيرة منطقة الگرمة شمالي المحافظة.وذكر المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/، ان القوة على رأسها قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة عسكرية كبيرة تصل البصرة لإيقاف نزاع طاحن استخدمت فيه طائرات مسيرة المركز الخبري الوطني.

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