هل يسقطها الصدر؟.. الإتحاد الوطني: الإطار التنسيقي قادر على تشكيل الحكومة- عاجل

2022/06/30 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، قدرة الاطار التنسيقي على تشكيل الحكومة المقبلة، فيما استبعد لجوء الصدر للشارع لاسقاطها.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، لـ(بغداد اليوم)، ان "جميع التوقعات والتحليلات التي تتحدث عن تحريك الشارع من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإسقاط الحكومة التي يشكلها الإطار غير صحيحة حيث ان الصدر رجل وطني والخطوات التي يتخذها هي لصالح الشعب العراقي".

وأضاف ان "الصدر لن يسمح بحصول صدامات دامية او اي شكل من اشكال العنف"، مشيرا الى ان "الإطار التنسيقي اصبح هو الكتلة الأكبر بعد انسحاب الكتلة الصدرية وهو قادر على تشكيل حكومة قوية بأسرع وقت ممكن".

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