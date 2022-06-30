برشلونة يغير خطته بشأن خليفة بوسكيتس

2022/06/30 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةدخل البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون، دائرة اهتمامات برشلونة من أجل التعاقد معه، ليكون بديلا لسيرجيو بوسكيتس في المستقبل.

وتسبب الوضع الاقتصادي لبرشلونة في تغيير خطته في التعاقد مع نيفيز، حيث فضل البرسا تأجيل التعاقد معه لصيف 2023 وليس هذا الصيف، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت أن نيفيز يرحب بالانتقال إلى كامب نو، إلا أنه سعره الحالي يمثل عائقًا لبرشلونة الذي يضع اهتماما أكبر بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ إلى جانب التعاقد مع مدافعين.

واذا حسم برشلونة صفقة نيفيز للصيف المقبل، وحينها سيدخل العام الأخير في عقده مع وولفرهامتبون وستبلغ قيمته قرابة 40 مليون يورو.

كما أن تشافي، مدرب برشلونة، يرى أن بوسكيتس لا يزال قادرا على اللعب في أعلى المستويات وبالتالي يمكنه تأجيل صفقة البرتغالي روبن نيفيز.

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