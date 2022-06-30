عضو في برلمان كردستان: حكومة الاقليم غير جادة في نزع السلاح المنفلت

2022/06/30 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلاتهم عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، الخميس، حكومة الإقليم بعدم الجدية في نزع السلاح المنفلت.وقال أنور في حديث لوكالة (بغداد اليوم) إن "تصريحات حكومة الإقليم حول نزع السلاح المنفلت هي للإعلام ومستهلكة".وأضاف أنه "إذا كانت الحكومة جادة فعلا في نزع السلاح، فعليها عدم منح رخصة للأحزاب وأنصارها، وتحديدا الأحزاب الحاكمة، وتبدأ بنزع الأسلحة من الأحزاب أولا".

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