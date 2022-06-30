مستشار الكاظمي: البنك المركزي يدير آلية حساب عمل المشاريع مع الصين بإشراف شركة دولية

2022/06/30 | 21:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس 30 حزيران 2022، آلية عمل حساب...

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