2022/06/30 | 21:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6PxNtxr3ntg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس الجمهورية.. يترنح على شخصية مشروطة يجتمع عليها الحزبين الكرديين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منصب رئيس الجمهورية.. يترنح على شخصية مشروطة يجتمع عليها الحزبين الكرديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).