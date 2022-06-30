الرئيس الإندونيسي يسلّم بوتن رسالة من نظيره الأوكراني.. وهذا مضمون الرسالة

2022/06/30 | 21:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أنه سلّم نظيره الروسي فلاديمير بوتن، رسالة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون أن يكشف مضمونها.

وقال ويدودو إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو، “سلمت الرئيس بوتن رسالة من الرئيس زيلينسكي، وأبديت عزمي على تأمين (قناة) للتواصل بين الرئيسين بوتن وزيلينسكي”.

وتابع “لا مصلحة أخرى لإندونيسيا سوى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت”، داعيا “جميع القادة العالميين الى إحياء روح التعاون”.

وأورد الرئيس الاندونيسي، الذي تم استقباله في الكرملين، غداة زيارة لأوكرانيا “برغم أن الوضع ما يزال معقداً، لذا ينبغي المضي نحو تسوية، والبدء بحوار”.

من جهته، شكر بوتن لويدودو على إجراء “محادثات مثمرة” مبديا “اقتناعه” بأن الاتفاقات التي تم التوصل اليها الخميس خلال هذه المحادثات ستسهم “في تعزيز الشراكة الروسية الإندونيسية”.

ودعا زيلينسكي، مراراً إلى محادثات مباشرة مع نظيره الروسي، لكن موسكو ظلّت ترفض العرض، مشترطة أن تكون ثمة وثيقة جاهزة للتسوية حتى يجري اللقاء بين الزعيمين.

وتعثّرت وساطات وجولات عدّة من التفاوض في وضع حد للعمليات العسكرية الروسية التي انطلقت بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وترتبط موسكو وجاكرتا بعلاقات تأريخية ووثيقة، حيث كان الاتحاد السوفياتي من داعمي استقلال إندونيسيا عن هولندا في 1945.

في غضون ذلك، نقل موقع “ساوث تشاينا مونينغ بوست” أن الرئيس الإندونيسي يدرك حدود وساطته، ولذلك سيكتفي بالرهان على الثمار الممكنة والواقعية.

واستبعد الباحث أن يذهب الرئيس الإندونيسي إلى حد لعب وساطة تسوية وسلام في الملف، لأنه ليس ملماً بالخلفيات التأريخية المعقدة للأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

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