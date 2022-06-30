دورتي مات، لكنه ما يزال حي! ( إيما جولدمان ) - محمد رضوان

2022/06/30 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رضوان دوروتي مات ولكنه ما يزال حي تأليف/ إيما جولدمانترجمة / محمد رضواندوروتي ، الذي رأيته قبل شهر ، فقد حياته في معارك الشوارع في مدريد.كانت معرفتي السابقة بهذا الطائر العاصف للحركة الأناركية والثورية في إسبانيا مجرد قراءة عنه، عند وصولي إلى برشلونة تعلمت العديد من القصص الرائعة عن دوروتي ورتله.



لقد جعلوني أتوق للذهاب إلى جبهة أراغون ، حيث كان هو الروح القيادية للميليشيات الشجا ......





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