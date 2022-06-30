2022/06/30 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص علق النائب عن الحرب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الخميس، على ملف رئاسة الجمهورية بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال خليل في تصريح لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “حظوظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي: تغريدة الصدر الاخيرة أضاعت فرص برهم صالح برئاسة الجمهورية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي: تغريدة الصدر الاخيرة أضاعت فرص برهم صالح برئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي: تغريدة الصدر الاخيرة أضاعت فرص برهم صالح برئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).