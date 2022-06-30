عبد اللهيان: محادثات الدوحة كانت إيجابية وبالإمكان الوصول لاتفاق

2022/06/30 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين

أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن

المحادثات النووية غير المباشرة مع

الولايات المتحدة التي انتهت أمس

بالعاصمة القطرية الدوحة ”كانت

إيجابية“، وذلك على الرغم من حديث

وس

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