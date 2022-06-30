“مفتاح الحل”.. الإطار يحث الاطراف الكردية على الاسراع باختيار مرشح الرئاسة

2022/06/30 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، اليوم الخميس، ان قوى الإطار التنسقي تواصل حث الاطراف الكردية الرئيسية للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن.وقال البياتي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” قوى الإطار التنسيقي تامل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الإتفاق سريعًا على مرشح رئاسة الجمهورية […]

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