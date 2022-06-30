2022/06/30 | 21:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، يوم الخميس، أنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، و"نقل لهم تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وحرصها على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد بن سلمان يعلن عن حزمة من المشاريع التنموية تنفذها السعودية لإعمار اليمن) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد بن سلمان يعلن عن حزمة من المشاريع التنموية تنفذها السعودية لإعمار اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).