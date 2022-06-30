صالح العراقي بشأن انسحاب الصدر من العملية السياسية: عدم وجود مناصرة شعبية

2022/06/30 | 21:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف صالح محمد العراقي، المعروف بـ وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس 30...

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