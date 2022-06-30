وزير الصدر يوضح بنقاط اسباب انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية

2022/06/30 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أوضح وزير الصدر صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، ابرز اسباب انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية.وقال العراقي في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “أبرز اسباب انسحاب الصدر من […]

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