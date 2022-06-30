العراق وإيران يتبادلان رفات 45 جندياً بإشراف الصليب الأحمر

2022/06/30 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن العراق وايران تبادلا رفات 45 جنديا من ضحايا حرب الثمانينيات.وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية تبادل رفات جرت اليوم بين العراق وايران بحضور ممثلي البلدين، حيث تسلم الجانب العراقي رفات تسعة جنود عراقيين تم العثور عليها في الأراضي الإيرانية، بينما أعيدت رفات 36 جنديًا إيرانيًا تم العثور عليها في الاراضي العراقية الى بلادهم"، مبينة أن "هذه الرفات تعود لجنودٍ فقدوا خلال المعارك بين عامي 1980-1988 وجرت عملية التبادل عند منفذ الشلامجة الحدودي بين البلدين".وأضافت، أنه "بعد انقضاء أكثر من ثلاثين عامًا على نهاية الحرب العراقية – الإيرانية، لاتزال العديد من عائلات المفقودين تعيش في حالةٍ من عدم اليقين، إذ ما تزال تبحث عن إجابات بخصوص مصير أبنائها الذين فقدوا جراء هذه الحرب التي استمرت ثماني سنوات".وأكدت اللجنة "تواصل العمل من أجل تقديم إجابات لعائلات المفقودين وتقدم الدعم للسلطات المعنية في جهودها للبحث عن المفقودين وتشرف على عملية تبادل الرفات البشرية"، مشيرة الى أنها "تساهم في تيسير الحوار وتبادل المعلومات بين العراق وإيران وذلك من خلال ترؤس الآلية الثلاثية بين العراق وإيران لإيضاح مصير العسكريين الذين فقدوا جراء الحرب".وتابعت أن "البحث مازال مستمرًا عن آلاف المفقودين بموجب هذه الآلية"، مؤكدة أن "الحاجة إلى معرفة مصير أحد المفقودين ومكان تواجده يعد أمرًا أساسيًا بالنسبة لعائلاتهم".

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