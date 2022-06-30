صالح العراقي يكشف أسباب انسحاب الصدر من العملية السياسية

2022/06/30 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف صالح محمد العراقي، المعروف بـ “وزير” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الأسباب التي دعت الأخير للإنسحاب من العملية السياسية.وقال العراقي في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “الأسباب التي دعت السيد الصدر القائد للإنسحاب من العملية السياسية، هي: أولاً: لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاســدين والتبـعيين والطائفيين.ثانياً: […]

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