شبكة روسية تساعد مستخدميها على جني الأرباح

2022/06/30 | 22:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن القائمون على شبكة Odnoklassniki الروسية للتواصل الاجتماعي عن إطلاق برنامج جديد لتمكين مستخدمي الشبكة من الحصول على أرباح مادية.وجاء في بيان صادر عن الموقع الرسمي للشبكة “نوفر ميزات جديدة للمستخدمين من صناع المحتوى عبر برنامج الدعم الجديد، وهذه الميزات ستساعد صانع المحتوى في الحصول على مشاهدات أكثر للمواد التي ينشرها، كما […]

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