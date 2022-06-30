روسيا تدرس استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بالي

2022/06/30 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن موسكو وجاكرتا تجريان محادثات بشأن استئناف محتمل للرحلات الجوية المباشرة إلى بالي من العاصمة الروسية.وأضاف بوتين - بحسب وكالة الانباء الروسية …

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