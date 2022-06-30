2022/06/30 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_حسن 3 - من 30 يونيو إلى 25 يناير ..



المسار المعكوس من منشورات (اليسار الثوري).



---------------------------------------------- في يوم 30 يونيو تجسدت نتيجة كل العوامل في أحداث سريعة التكاثف والتتابع، فالغضب الشعبي المتراكم نتيجة الأزمة الاقتصادية والإحباط من أحلام الاستقرار التي داعبها الإخوان ولم تتحقق، وتحريض القوى السياسية ومؤسسات الدولة، وعنف الإخوان وعزلتهم، كل هذه المقدمات رسمت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتصار منزوع الدسم - ثمن النصر هو الهزيمة. تعقيدات 30 يونية. - احمد حسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتصار منزوع الدسم - ثمن النصر هو الهزيمة. تعقيدات 30 يونية. - احمد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).