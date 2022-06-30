“بين سيورت” تلاحق مواقع القرصنة في العراق

2022/06/30 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأت قنوات “بين سبورتس القطرية”، تتحرك لملاحقة مواقع القرصنة في العراق.وقال مصدر مطلع إن “قنوات بين سبورتس سألت عن المواقع العراقية التي تبث المباريات من دون الحصول على الحقوق التي تمتلكها شبكة بين سبورتس”.وبين أن “شبكة القنوات القطرية تعتزم مقاضاة مواقع القرصنة وفق القوانين في تلك البلدان من أجل ضمان حقها […]

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