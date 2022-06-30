قناة السويس تعلن تفاصيل عبور

2022/06/30 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، يوم الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة"EVER ART"، التي وصفتها بأنها "أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم"، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجه

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