اعتقال عشرة سوريين حاولوا اجتياز الحدود نحو العراق

2022/06/30 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة السادسة، الخميس، عن اعتقال عشرة متسللين سوريين حاولوا اجتياز الحدود.

وقالت القيادة في بيان، إنه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية السورية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الاول اللواء التاسع عشر وبكمين محكم من القبض على تسعة اشخاص من الجنسية السورية خلال محاولتهم اجتياز الحدود العراقية السورية".

وأضاف البيان أن "الفوج الثالث في اللواء السابع عشر تمكن من القبض على شخص سوري الجنسية خلال محاولته تجاوز الحدود".

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