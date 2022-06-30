روسيا: العقوبات مناقضة لشروط الصفقة النووية وعلى واشنطن رفعها عن طهران

2022/06/30 | 22:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنه على الولايات المتحدة أن ترفع عن إيران العقوبات المناقضة لشروط الصفقة النووية المبرمة عام 2015.وأشار بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إلى أنه من المنطقي أن تهيئ تحركات الولايات المتحدة نحو تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ظروفا لتنفيذ إيران […]

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