2022/06/30 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت القوات الأمنية اليوم الخميس، من اعتقال مروج للمخدرات، كانت ينتحل صفة ضابط برتبة ملازم.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “القوات الامنية تمكنت من القبض على شخص من مواليد ١٩٨٥، يعمل في ترويج المواد المخدرة وينتحل صفة ملازم ضمن مدينة الصدر”.وأضاف أن “عملية القيض تمت بعد مداهمة منزله […]

ظهرت المقالة قوة أمنية تداهم منزل منتحل لضابط في بغداد..



هذا ما وجدته داخل منزله أولاً على ايرث نيوز.

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