الصحة النيابية تطمئن بشأن الحمى النزفية في العراق

2022/06/30 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الخميس، ان العراق يتجه نحو القضاء على مرض الحمى النزفية بشكل تام.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق شهد قبل اسابيع ارتفاعاً في اصابات ووفيات مرض الحمى النزفية مما تسبب بمخاوف من انتشار المرض على نطاق واسع في ارجاء البلاد".

واضافت، الموسوي أن "الفترة الحالية شهدت انخفاضاً بأعداد اصابات مرض الحمى النزفية"، مبينةً أن "الجهات المعنية من دائرة البيطرة ووزارة الصحة مستمرة باتباع الخطوات الصحيحة والتوجيهات ومتابعة الحيوانات الموجودة داخل المدن واجراء عمليات التعقيم ومتابعة محلات القصابة".

وتابعت أن "هذه الإجراءات ساهمت بانخفاض معدل الاصابات بمرض الحمى النزفية"، مشيرةً الى أن "العراق متجه نحو القضاء على المرض بشكل كامل".

هذا وقد شرعت الإدارة البيطرية بوزارة الزراعة، في وقت سابق، في حملة لرش المبيدات وتعقيم الحيوانات للقضاء على تفشي المرض الذي يسببه فيروس ينتشر بين الحيوانات ويصيب البشر أيضا.



ويتسبب المرض في حدوث نزيف من أماكن متعددة ويمكن أن يؤدي إلى معدلات وفاة عالية جدا.

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