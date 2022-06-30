اهوار العراق تلفظ أنفاسها الأخيرة للحاق ببحيرة ساوه التي ودعت التأريخ

2022/06/30 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعد مرور أعوام من ادراجها على لائحة التراث العالمي والوعود الحكومية التي ارتفع سقفها بتحويلها الى ثامن عجائب الدنيا، تعاني الاهوار العراقية في ميسان وواسط وذي قار من الجفاف وتكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة لتودع التاريخ وتلتحق ببحيرة ساوه.

ويقول رئيس لجنة انعاش الاهوار في ميسان عدنان الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تقليل مصادر المياه من قبل دول الجوار اثر بشكل كبير على الاهوار أدى الى انحسار مياهها وبالتالي الجفاف".

ويضيف ان "الوعود الحكومية كانت كثيرة ووصلت جد التخمة لتطوير واقع الاهوار العراقية بعد قرار اليونسكو بادراجها على لائحة التراث العالمي الا ان واقع الحال بائس جدا وسط اهمال كبير".

وأفاد الغانمي الى ان "جميع الوعود بشأن الاهوار لم ترى النور من بنى تحتية وإنعاش المياه وتطوير واقعها "، مبينا ان "الامر لم يقتصر على ميسان فحسب بل على ذي قار وواسط وباقي المحافظات الجنوبية".

ووافق اليونسكو، في تموز 2016، على ادراج اهوار العراق على لائحة التراث العالمي واعتبارها محمية طبيعية.

وكانت لجنة انعاش الاهوار أبدت، في اب 2019، تخوفها من إزالة اليونسكو لأهوار العراق من لائحة التراث العالمي نتيجة اهمال الحكومي.

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