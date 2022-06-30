“بين سبورتس” تتحرك لملاحقة مواقع القرصنة في العراق

2022/06/30 | 22:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت قنوات “بين سبورتس القطرية”، تتحرك لملاحقة مواقع القرصنة في العراق.

وقال مصدر مطلع إن “قنوات بين سبورتس سألت عن المواقع العراقية التي تبث المباريات من دون الحصول على الحقوق التي تمتلكها شبكة بين سبورتس”.

وبين أن “شبكة القنوات القطرية تعتزم مقاضاة مواقع القرصنة وفق القوانين في تلك البلدان من أجل ضمان حقها في تقل المباريات”.

وكان تحالف من اجل الابداع وقنوات بين سبورتس، قد أغلقوا أكبر 4 مواقع للقرصنة وبث المحتوى الرياضي لقنوات بين سبورتس في مصر.

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