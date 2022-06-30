مطالب طهران

2022/06/30 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول أميركي رفيع لرويترز، الخميس، أن أي مؤشرات لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران باتت أسوأ عقب المفاوضات التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة.

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