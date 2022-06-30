فيديو:معمل تصليح المحولات في كربلاء يعيد ١٠٠٠ محولة شهريا للعمل ويوفر ملايين الدولارات للعراق

2022/06/30 | 22:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مسؤول شعبة الكهرباء في العتبة

الحسينية المقدسة المهندس كرار سعد علي

السعدي لوكالة نون الخبرية عن معمل نور

الوارث لصيانة وانتاج المحولات

الكهربائية [http://www.non14.net/148599] بقوله " بعد

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