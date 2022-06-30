انتقادات غربية لمطالب إيران

2022/06/30 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، إن إيران قدمت "مطالب غير واقعية" خلال المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي وضعت قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

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