تعرف على مواصفات سيارة MG المنافسة لرينو ونيسان

2022/06/30 | 22:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت “MG” عن سيارة كهربائية متطورة تنوي طرحها لتنافس أحدث سيارات الكروس أوفر من نيسان ورينو في الأسواق الأوروبية.وتشبه سيارة MG4 Electric من حيث الأبعاد مركبات ID.3 الحديثة من فولكسفاغن، لكنها حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و28 سنتيمرا، عرضه 183 سم، ارتفاعه 150 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.[…]

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