العراق يترقب انخفاضاً في درجات الحرارة وموجات غبار بدءاً من هذا الموعد

2022/06/30 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المتنبئ الجوي حسين الأسدي اليوم الخميس، استمرار موجات الغبار، متوقعاً مزيداً من الموجبات خلال يوم غد الجمعة، فيما ستنخفض درجات الحرارة اعتباراً من السبا المقبل.وقال الأسدي في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “موجات الغبار ستستمر بالتشكل، بسبب نشاط الرياح البارح الشمالية الغربية، ومزيد من نشاط الرياح وموجات الغبار خلال يوم […]

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