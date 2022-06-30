مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادث مروري في الديوانية

2022/06/30 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بتلقي مستشفى الديوانية العام اربع جثث لضحايا حادث مروري ومصابين اثنين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حادثا مروريا وقع على طريق الديوانية - النجف اودى بحياة اربعة اشخاص".

وأوضح أن "الحادث تسبب ايضا باصابة اثنين اخرين".

وبين أن "الحادث وقع في ذات المكان الذي يشهد بشكل يومي حوادث بسبب تحويلة ناتجة عن اعمال صيانة الطريق".

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