2022/06/30 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _lRufzCtChg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع معاون محافظ البصرة معين الحسن عن استضافة البصرة لبطولة الخليج لكرة القدم في 2023) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع معاون محافظ البصرة معين الحسن عن استضافة البصرة لبطولة الخليج لكرة القدم في 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).