ما هو المشروب المثالي لتخفيض مستوى السكر في الدم؟

2022/06/30 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف بعض العلماء ما هوالمشروب المثالي لتخفيض مستوى السكر المرتفع في الدم.ويشير موقع Diabetes.co.uk البريطاني، إلى أن مياه الشرب الاعتيادية هي أكثر فعالية في إخراج السكر الزائد من الجسم، وذلك “لأن الماء لا يحتوي على كربوهيدرات أو سعرات حرارية.أي أنه مشروب مثالي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري”.ولفت الموقع […]

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