2022/06/30 | 23:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لوح القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الخميس، اعتماد الاطار والقوى السياسية اللجوء الى اعادة سيناريو 2018 في حال فشلت مفاوضات القوى الكردية بشـان رئاسة الجمهورية.

وقال العتبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي موقفه واضح وثابت وانه من ضرورة دعم توحيد القوى الكردية وتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وبخلافه سيعتمد خيار 2018 اي طرح الاسماء المرشحة على مجلس النواب والتصويت هو من يحسم القرار".

واضاف العتبي، ان "الحديث على ان الاطار سيقدم تنازلات للقوى الكردية حيال ملفات هامة تتعلق بكركوك او الطاقة او غيرها غير دقيقة".

وتابع ان "الاطار واضح في تحالفاته مع كل القوى ومن يريد المشاركة في الحكومة القادمة الابواب مفتوحة ومن يرفض ليذهب للمعارضة"، مؤكدا بان "الحديث عن بقاء الحلبوسي بمنصبه من عدمه سابق لاوانه حاليا خاصة واننا امام تشكيلة جديدة وبتحالفات مختلفة عن السابق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يستعد لإعادة سيناريو 2018 لحسم الرئاسة ويلوح بإعادة النظر بمنصب الحلبوسي- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يستعد لإعادة سيناريو 2018 لحسم الرئاسة ويلوح بإعادة النظر بمنصب الحلبوسي- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).