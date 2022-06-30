سلطات أوسع للرئيس.. تونس تطرح مسودة الدستور الجديد

2022/06/30 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الخميس، نص دستور جديد مقترح يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات أكبر بكثير وسيطرحه للاستفتاء الشهر المقبل.

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