2022/07/01 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة النفط الليبية تسجيل خسائر تقارب 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أنها مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة في مينائي "السدرة" و"رأس لانوف"، بحسب ما أفاد مراسل الحرة في ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة "القوة القاهرة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة "القوة القاهرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).