2022/07/01 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت دراسة جديدة، عامل خطر وراثي، لمرض الزهايمر يبدو أنه موجود بشكل أكبر لدى النساء، مما يعزز الجهود لشرح سبب انتشار المرض لدى الإناث أكثر من الذكور.وحددت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة شيكاغو وكلية الطب بجامعة بوسطن جينا جديدا يسمى (إم جي إم تي) يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى […]

ظهرت المقالة الزهايمر..



دراسة جديدة تحدد عاملاً وراثياً خطيراً والنساء أكثر عرضة للإصابة أولاً على ايرث نيوز.

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