نقطة تأمل عن مآل اليسار : المغرب نموذجا. - أحمد زوبدي

2022/07/01 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي اليسار في المغرب ساهم في اغتيال نفسه للأسباب التالية :1/ اليسار المغربي لم يقم بإنتاج الفكر لتنوير الواقع بغض النظر عن بعض الإسهامات الطفيفة لبعض المثقفين والتي ما فتىء أن تجوزت بحكم تغير مشاكل روح العصر وبالتالي لم يستمر هذا الإبداع على الرغم من ضآلته.2/ هيمنة ثقافة الزعامة على العمل الجماعي بل أن هذه الثقافة تحولت إلى نرجسية ومرض أدى إلى مغادرة اليسار من قبل الكثير من المثق ......





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