نقطة تحول مهمة لهزيمة الانقلاب - تاج السر عثمان

2022/07/01 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- كما هو متوقع..



كانت مليونية ٣-;-٠-;- يونيو ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- هادرة في العاصمة والأقاليم والخارج..



أكدت أن نار الثورة مازالت ملتهبة وان الثورة ماضية في طريقها حتى النصر ورافضة للتسوية والشراكة مع العسكر التي تعيد إنتاج الأزمة..



انطلقت المواكب الحاشدة رغم كل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطة الانقلابية من إغلاق الكباري وقطع الانترنت والاتصالات والقمع الوحشي بالبمبان ......





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