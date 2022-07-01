ثلاثة قتلى بهجوم مسلح شمالي البصرة

2022/07/01 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح شمالي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص قتلوا بعد قيام مسلحين باطلاق النار عليهم وسط منطقة ابي الصخير شمالي محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الآن اسباب الحادث"، مرجحاً "وجود نزاع عشائري قديم".

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