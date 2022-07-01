لجنة عليا تدرس أسباب شح المياه في بغداد وتضع الحلول

2022/07/01 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا لمعالجة شح المياه في العاصمة.وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "امين بغداد وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل امانة بغداد للشؤون الفنية وعضوية مديري عامي دوائر (ماء بغداد ، التخطيط والمتابعة ، الوحدات الانتاجية ، العلاقات والاعلام ، الحراسات والامن ، الدائرة البلدية التي تظهر فيها الشحة) ".وتابع ان "اللجنة كلفت بمهام ايجاد الحلول الناجعة والعاجلة لتأمين وصول الماء الصالح للشرب للمناطق التي قد تظهر فيها شحة للماء ".واضاف ان "امين بغداد خول اللجنة المذكورة جميع الصلاحيات اللازمة لاتمام الاعمال الموكلة اليها بما يخدم مصلحة المواطنين ويؤمن كميات المياه الكافية لسد حاجة المناطق التي قد تعاني من الشحة ".ودعت امانة بغداد، "جميع المواطنين للتعاون معها عبر ترشيد استعمال الماء الصالح للشرب وعدم التجاوز على الشبكة او الخطوط الرئيسة التي تسبب بهدر وتلوث المياه وضعف وصولها لبعض الاحياء التي تحتاجها ".

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