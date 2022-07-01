2022/07/01 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

نفى قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي مانشر حول استخدام الطائرات المسيرة وقذائف الهاون بنزاع عشائري بقضاء الكرمة شمال المحافظة.

وقال الماجدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حقيقة الأمر تكمن بقيام عدد من عشيرة الحمادنة بقتل اثنين من عشيرة البطوط لكن عشيرة البطوط وكردة فعل قامت بإطلاق النار على منازل من الحمادنة، لكن القوات الأمنية تدخلت على الفور وتواجدت قوة كبيرة بأشرافه داخل المنطقة وسيطرت على النزاع".وقال الماجدي ان "الطائرة المسيرة التي شاهدها البعض وقال إنها استخدمت من العشائر غير صحيح انما هي طائرة ليلية تابعة للعمليات تم استخدامها للكشف عن بعض من قام بالنزاع فعند مطاردتهم من قوات الجيش هربوا بأتجاه منطقة الجزة وعند تعذر عبور القوات فقامت القيادة بتسيير الطائرات المسيرة الليلية لكشف تواجد مثيري النزاع".

واوضح ان "الوضع مستقر حاليا وانه يتواجد حاليا بمنطقة الكرمة مع قوة كبيرة من الجيش لمنع اي تطور بالنزاع وسط مطاردة مستمرة للمطلوبين".هذا واعلن وزير البلديات السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني عن اندلاع نزاع عشائري طاحن استخدمت فيه الطائرات المسيرة ومدافع الهاون عيار 81 ملم في قضاء الگرمة شمال البصرة مبينا ان قيادة العمليات العسكرية تتدخل بقوة ضاربة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يكشف تفاصيل النزاع العشائري: المسيرات تابعة لنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يكشف تفاصيل النزاع العشائري: المسيرات تابعة لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).