تفاصيل عاصفة الجمعة.. العراق على موعد مع انخفاض في درجات الحرارة

2022/07/01 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتنبئ الجوي حسين الأسدي، الخميس، استمرار موجات الغبار، متوقعاً مزيداً من الموجبات خلال يوم الجمعة، فيما ستنخفض درجات الحرارة اعتباراً من السبت المقبل.



وقال الأسدي في منشور له على الفيسبوك، إن "موجات الغبار ستستمر بالتشكل، بسبب نشاط الرياح البارح الشمالية الغربية، ومزيد من نشاط الرياح وموجات الغبار خلال اليوم الجمعة من العاصمة بغداد نزولاً باتجاه الجنوب".



وتابع، "خصوصاً واسط وميسان، حيث تصل هبات الرياح إلى 75 كلم في الساعة، وفرصة واردة لتشكل موجات غبار في مناطق الجنوب، وموجة غبار أخرى متوقع تشكلها عصر الجمعة من جنوب الموصل وصلاح الدين".



ولفت إلى أنه، "ستتحرك بإتجاه كركوك والعاصمة بغداد وديالى ثم واسط تكون خفيفة ومتوسطة وربما توجد بعض الكثافة خصوصاً صلاح الدين".



وبين أن "درجات الحرارة ستنخفض اعتباراً من السبت ولعدة أيام".





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