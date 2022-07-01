"طائرات مسيرة ومدفعية".. نزاع عشائري "طاحن" في البصرة

2022/07/01 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الخميس، باندلاع نزاع عشائري طاحن استخدمت فيه الطائرات المسيرة ومدافع الهاون عيار 81 ملم.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "النزاع اندلع في قضاء الگرمة شمال البصرة".

واضاف، ان "قيادة العمليات العسكرية تدخلت بقوة ضاربة لفض النزاع".

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